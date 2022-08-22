En sevilen TV dizilerinden olan Yargı'nın sezon arasına girmesinin ardından diziseverler, yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor. Milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen, Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Yargı dizisi hakkında sorulan Yargı yeni sezon ne zaman? | Yargı dizisi bitti mi, final mi yaptı? - Yargı 2. sezonu ne zaman başlayacak? sorularının cevabı haberimizde...

Kanal D'nin en sevilen dizilerinden olan ve milyonlarca izleyici ekrana kilitleyen Yargı dizisinde yeni sezon için geri sayım başladı. Sezon finalinin ardından yaz tatilinde sona gelinmesiyle birlikte dizinin bir an önce ekranlara geri dönmesini isteyen seyirciler Yargı yeni sezon ne zaman? | Yargı dizisi bitti mi, final mi yaptı? - Yargı 2. sezonu ne zaman başlayacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm detaylar...

YARGI DİZİSİ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Yargı dizisi sezon finali yaparak ekranlara kısa süreliğine veda etti. 29 Mayıs Pazar günü yayınlanan sezon finali bölümüyle izleyicilerde merak uyandıran dizinin yeni sezonda yeniden ekranlara geleceği biliniyor.

YARGI YENİ SEZON NE ZAMAN? - YARGI 2. SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yargı dizisi 29 Mayıs Pazar günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yapmıştı ve dizinin yeni sezon çekimleri 20 Ağustos Cumartesi günü başladı.

Yargı, 2. sezon ilk bölümüyle 18 Eylül Pazar akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

YARGI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Yargı dizisi oyuncuları şöyle:

Pınar Deniz

Kaan Urgancıoğlu

Hüseyin Avni Danyal

Uğur Polat

Mehmet Yılmaz Ak

Zeyno Eracar

Ali Seçkiner Alıcı

Başak Gümülcinelioğlu

Uğur Aslan

Nergis Öztürk

Pınar Çağlar Gençtürk

Cezmi Baskın

Ayşenil Şamlıoğlu

Onur Özaydın

Ece Yüksel

Özlem Çakar

Arda Anarat

Onur Durmaz

Zeynep Atılgan

Beren Nur Karadiş

YARGI DİZİSİ KONUSU

Ilgaz dürüstlük, onur, saygı gibi bütün ilkeleri babasından öğrenmiş ve benimsemiştir. Ceylin ise gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır ve mesleğini kendi kurallarına göre yapar. Ceylin ve Ilgaz, bu yüzden büyük bir çatışma yaşar, karşı karşıya kalırlar. Kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde bulacaklardır.