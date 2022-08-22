Kanal D'nin en sevilen dizilerinden olan ve milyonlarca izleyici ekrana kilitleyen Yargı dizisinde yeni sezon için geri sayım başladı. Sezon finalinin ardından yaz tatilinde sona gelinmesiyle birlikte dizinin bir an önce ekranlara geri dönmesini isteyen seyirciler Yargı yeni sezon ne zaman? | Yargı dizisi bitti mi, final mi yaptı? - Yargı 2. sezonu ne zaman başlayacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm detaylar...
YARGI DİZİSİ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?
Yargı dizisi sezon finali yaparak ekranlara kısa süreliğine veda etti. 29 Mayıs Pazar günü yayınlanan sezon finali bölümüyle izleyicilerde merak uyandıran dizinin yeni sezonda yeniden ekranlara geleceği biliniyor.
YARGI YENİ SEZON NE ZAMAN? - YARGI 2. SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yargı dizisi 29 Mayıs Pazar günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yapmıştı ve dizinin yeni sezon çekimleri 20 Ağustos Cumartesi günü başladı.
Yargı, 2. sezon ilk bölümüyle 18 Eylül Pazar akşamı Kanal D ekranlarında olacak.
YARGI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU
Yargı dizisi oyuncuları şöyle:
- Pınar Deniz
- Kaan Urgancıoğlu
- Hüseyin Avni Danyal
- Uğur Polat
- Mehmet Yılmaz Ak
- Zeyno Eracar
- Ali Seçkiner Alıcı
- Başak Gümülcinelioğlu
- Uğur Aslan
- Nergis Öztürk
- Pınar Çağlar Gençtürk
- Cezmi Baskın
- Ayşenil Şamlıoğlu
- Onur Özaydın
- Ece Yüksel
- Özlem Çakar
- Arda Anarat
- Onur Durmaz
- Zeynep Atılgan
- Beren Nur Karadiş
YARGI DİZİSİ KONUSU
Ilgaz dürüstlük, onur, saygı gibi bütün ilkeleri babasından öğrenmiş ve benimsemiştir. Ceylin ise gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır ve mesleğini kendi kurallarına göre yapar. Ceylin ve Ilgaz, bu yüzden büyük bir çatışma yaşar, karşı karşıya kalırlar. Kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde bulacaklardır.