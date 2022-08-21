Barcelona'nın başarılı stoperi Gerard Pique, özel hayatıyla gündemde olmaya devam ediyor. Uzun yıllar Shakira ile birliktelik yaşayan Pique, ünlü şarkıcıyı aldatmış ve ardından ayrılık kararı almışlardı.

ÇALIŞANIYLA AŞK YAŞAMIŞTI

Kosmos adlı şirketinde 23 yaşındaki Clara Chia Marti ile birlikteliği ortaya çıkan Pique'nin bu ilişkiye Shakira ile birlikteyken mi yoksa ayrılıktan sonra mı başladığı sorusu gündeme gelmişti.

TAKIM ARKADAŞININ KIZ KARDEŞİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Pique, bu kez de takım arkadaşı Ferran Torres'in kız kardeşiyle görüntülenerek dikkatleri üzerine çekti. Girona'daki bir festivalde fotoğrafları çekilen yıldız futbolcunun yanındaki kadının, Ferran Torres'in kız kardeşi Clara Torres olduğu anlaşıldı.

GAVI'NİN ANNESİYLE DE ADI ÇIKTI

İddiaya göre Gerard Pique, 17 yaşındaki takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle ilişki yaşarken, Shakira'ya suç üstü yakalanmış ve birlikteliği sona ermişti.