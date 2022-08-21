Dünyanın Sonu (End Of The World) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Dünyanın Sonu filmi ne zaman çekildi?

Dünyanın Sonu (End of the World) filmi televizyon ekranlarında yer almasının ardından sinemaseverler tarafından merak konusu haline geldi. Steven R. Monroe'nin yönettiği Dünyanın Sonu filmi hakkında sorulan Dünyanın Sonu (En Of The World) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Dünyanın Sonu filmi ne zaman çekildi? sorularının cevaplarını haberimizde derledik.

Steven R. Monroe'nin yönetmenliğini üstlendiği Dünyanın Sonu filminin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yeri ile tarihi, sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Bilim Kurgu türünün sevlen örneklerinden bir tanesi olan Dünyanın Sonu hakkında arama motorlarında araştırılan Dünyanın Sonu (En Of The World) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Dünyanın Sonu filmi ne zaman çekildi? sorularının cevaplarını sizler için derledik.

DÜNYANIN SONU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dünya yüzeyinin çok yükseklerinden garip şekilli elektromanyetik plazma yağmurları yağmaktadır. Her çarpma büyük güç kesintilerine sebep olur, elektrik ve haberleşme sistemlerini çökertir. Bu kıyamet günü tam olarak bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibidir ve iki video kaset dükkanı tezgahtarının tam olarak hazırlandığı şey de budur.

DÜNYANIN SONU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Graem Beddoes

Caroline Cave

Simon Chin

Brad Dourif

Merrilyn Gann

DÜNYANIN SONU FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İlk gösterim tarihi 23 Şubat 2013 olan filmin çekim ve hazırlıklarına ise 2012 yılında başlandı.