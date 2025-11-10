CANLI SKOR ANA SAYFA
Ersin Destanoğlu'dan bahis açıklaması! Ersin Destanoğlu'dan bahis açıklaması! 20:37
F.Bahçe'den UEFA'ya hakem başvurusu! F.Bahçe'den UEFA'ya hakem başvurusu! 18:19
Nene Avrupa'da gündem oldu! Nene Avrupa'da gündem oldu! 16:38
F.Bahçe'de Rizespor mesaisi başladı F.Bahçe'de Rizespor mesaisi başladı 15:10
Nagelsmann: Sane daha iyisini yapmalı! Nagelsmann: Sane daha iyisini yapmalı! 15:06
Trabzonspor'dan harika başlangıç! Trabzonspor'dan harika başlangıç! 15:04
G.Saray'dan sakatlık açıklaması: Torreira! G.Saray'dan sakatlık açıklaması: Torreira! 14:38
Torreira'dan göndermeli paylaşım! Torreira'dan göndermeli paylaşım! 14:10
G.Saray'ın yıldızını istiyorlar: Modric'in halefi... G.Saray'ın yıldızını istiyorlar: Modric'in halefi... 13:26
F.Bahçe'den UEFA'ya başvuru! F.Bahçe'den UEFA'ya başvuru! 12:51
Serdal Adalı'dan anlamlı 10 Kasım mesajı Serdal Adalı'dan anlamlı 10 Kasım mesajı 12:21
Dursun Özbek’ten 10 Kasım sözleri Dursun Özbek’ten 10 Kasım sözleri 12:17
