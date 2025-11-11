TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Ademola Lookman operasyonu! Atalanta...
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ı gündemine almıştı. Bu doğrultuda transfere dair önemli bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de üst üste puan kayıpları yaşayan G.Saray'da özellikle İlkay Gündoğan'ın sakatlığından sonra ileride pozisyon üretmekte zaman zaman zorlanan sarı-kırmızılılarda ocak ayında önemli bir takviye planlanıyor.
Hem Victor Osimhen ile iyi bir uyum içerisinde olacak hem de skor katkısı sağlayan bir oyuncu bakan sarı-kırmızılı yönetim, Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman için harekete geçecek. Barış Alper Yılmaz'ın formsuzluğu Yunus Akgün'ün de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu bölgeye takviye planlanıyor.
YENİ ÇİLEK OLACAK Fotomaç'ın haberine göre, İlkay Gündoğan'ı 8 numara gibi değerlendirmeyi planlayan teknik direktör Okan Buruk, Lookman'ı zaman zaman Osimhen'in hemen arkasında zaman zaman ise kanatlarda değerlendirecek.
İleride her mevkide görev alabilen Nijeryalı oyuncu için ocak ayında Atalanta ile görüşmelere başlanacak. Hücuma hareket getireceği düşünülen Lookman için en kritik nokta, İtalyan ekibinin isteyeceği bonservis bedeli. Eğer İtalyanlar 40 milyonun altına inerse satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.
ÇOK GÖNÜLSÜZ OYNUYOR Lookman geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Atalanta ile ilgili olan fotoğraflarını kaldırmıştı. İtalyan ekibinden ayrılmak istediği bilinen Lookman, gönülsüz olarak forma giymeye devam ediyor.
Önceki gün takımının Sassuolo'ya 3-0 yenildiği maça ilk 11'de çıkan ve 78 dakika sahada kalan Ademola Lookman etkisiz bir görüntü sergiledi.
VİCTOR OSİMHEN KEFİL OLDU Sarı-kırmızılı takımın süper yıldızı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Ademola Lookman'a kefil oldu.
İyi bir uyum içerisinde olduğu Lookman'ın takıma çok faydalı olacağını belirten Osimhen, yıldız oyuncu ile her zaman temas halinde bulunuyor ve Galatasaray'ı anlatıyor.