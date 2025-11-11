Galatasaray'da ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ı gündemine almıştı. Bu doğrultuda transfere dair önemli bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Hem Victor Osimhen ile iyi bir uyum içerisinde olacak hem de skor katkısı sağlayan bir oyuncu bakan sarı-kırmızılı yönetim, Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman için harekete geçecek. Barış Alper Yılmaz'ın formsuzluğu Yunus Akgün'ün de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu bölgeye takviye planlanıyor.