Yarının Sınırında filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Yarının Sınırında filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2014 yapımı aksiyon filmi Yarının Sınırında detayları haberimizde...

YARININ SINIRINDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yakın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğine getirir. Dünyada hiçbir ordu, onların hızına, gücüne ve de en önemlisi telepati yoluyla emir verme güçlerine ulaşamaz. Subay Bill Cage daha önce bu savaşlardan hiçbirine katılmamış tecrübesiz bir askerdir ve atıldığı yeni görevi onun için bir nevi intihar anlamına gelmektedir. Beklenen olur; Cage dakikalar içerisinde öldürülür. Fakat bu bir sonu değil, yeni bir başlangıcı doğurur. Cage, sıra dışı bir şekilde cehennem gibi bir günde uyanır, kendini kırılması zor bir döngünün içerisinde bulur. Buna göre her seferinde ölüp sonrasında yeniden dirilip aynı savaşı bir kez daha tekrarlamak zorundadır.