TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kara Tahta dizisinde heyecan dorukta. Kara Tahta 17 Ağustos Çarşamba günü ekranlara gelecek. Kara Tahta 18. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Kara Tahta son bölüm bilgileri...

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KARA TAHTA 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Atlas aldığı kötü haberle soluğu hastanede alırken Hikmet Bekir'in peşine düşer. Atlas hastaneye gittiğinde Irmak'a destek olmak için elinden geleni yapar. Ne var ki Irmak büyük bir umutsuzluğun içerisindedir. Onu bu duygudan çıkaracak olan şey ise Aylin'in azmi olacaktır. Bekir Hikmet'i etkisiz hale getirir ve yeni planını devreye koyar. Irmak'ı alıp uzaklaşana kadar Asu'yu elinde tutacaktır. Bunu duyan Irmak, ilk fırsatta Bekir'i arar. Irmak'ın her şeyi öğrendiğini anlayan Bekir için tek çare kalmıştır.

📺KARA TAHTA TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

📺 KARA TAHTA 18. TRT 1 CANLI İZLE