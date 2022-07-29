Ah Nerede 4. BÖLÜM İZLE | Ah Nerede son bölüm İZLE | Star Ah Nerede full izle

Star ekranlarının yeni dizilerinden Ah Nerede, 4. bölümüyle ekranlara gelecek. Ah Nerede izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen dördüncü bölümünde neler yaşanacağını merak ederken, arama motorlarında Ah Nerede 4. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Ah Nerede dizisinin 4. bölümünde neler yaşanacak? Ah Nerede dizisinin yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Ah Nerede dizisinin 4. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ah Nerede dizisi 4. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Ah Nerede 4. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ah Nerede son bölüm bilgileri...

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AH NEREDE 4. BÖLÜM KONUSU

Cenker'in kim olduğunu öğrenen Zehra ve Ferit zor anlar yaşar. Cenker'in olayın peşini bırakmaması ikiliyi giderek daha zor durumlara sokar. Zehra ve Ferit ortak hareket etmek zorundadır. Bir yandan birbirlerini yerken bir yandan da beraber hareket etmek zorunda kalmak ikisini de çok zorlar.

Bu sırada Nihal, Burçak ve Sera, Ferit'in dikkatini çekmek için plan yaparlar; Zehra'ya Ferit'i nasıl etkileyeceği ile ilgili ders vermeye başlarlar.

Zehra Ferit'le ilgili bilmediği yeni bir şey öğrenir ve bu onu çok şaşırtır; kimbilir belki Ferit'in içinde herkesi çok şaşırtabilecek biri vardır! Zehra'nın kafası karman çorman olur. Ancak sonunda yapmak zorunda kaldığı şey kendisini bile şoka sokar!

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👉AH NEREDE 4. BÖLÜM İZLE

👉AH NEREDE TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉AH NEREDE 4. BÖLÜM İZLE