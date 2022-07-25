2014 yapımı aksiyon filmi 'Uyuyana Kadar' filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, Uyuyana Kadar filmi ne zaman çekildi?' soruları ile araştırmaya başladı. İşte 5.Uyuyana Kadar filmine dair detaylar...

Uyuyana Kadar filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Uyuyana Kadar filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2014 yapımı aksiyon filmi Uyuyana Kadar detayları haberimizde...

UYUYANA KADAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Christine'in hafizasi her gece uyudugunda silinmektedir. Bir taraftan geçmisini çözümlemeye çalisan Christine, öte yandan kendisini öldürmeye çalisan kisiyi bulmaya çabalar.