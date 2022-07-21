2015 yapımı aksiyon filmi 'Jurassic World' gündemde yerini aldı. Sinemaseverler, bu akşam televizyon ekranlarına gelecek filmin detaylarını 'Jurassic World filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, Jurassic World filmi ne zaman çekildi?' soruları ile araştırmaya başladı. İşte Jurassic World filmine dair detaylar...

Jurassic World filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Jurassic World filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2015 yapımı aksiyon filmi Jurassic World detayları haberimizde...

JURASSIC WORLD FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

John Hammond'ın başarısızlıkla sonuçlanan Jurassic Park denemesinin üzerinden tam 22 yıl geçmiştir. Nublar Adası'nda bu kez tam kapasiteyle çalışan, Hammond'ın hayal ettiği gibi bir dinozor tema parkı Jurassic World adıyla kurulmuştur. Ancak kuruluşunun üzerinden 10 yıl geçen parkta müşteri sayısı günden güne azalmaktadır. Parkı işleten şirketin hedeflerini tutturabilmesi için parkta yenilikler yapılır, yeni bir dinozor türü yaratılır. Ne var ki bu yeni tür, adayı ve adadakileri felakete sürükleyebilecek sonuçlar doğuracaktır.