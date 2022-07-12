2011 yapımı animasyon filmi 'Şirinler' gündemde yerini aldı. Sinemaseverler, bu akşam televizyon ekranlarına gelecek filmin detaylarını 'Şirinler filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, Şirinler filmi ne zaman çekildi?' soruları ile araştırmaya başladı. İşte Şirinler filmine dair detaylar...

Şirinler filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Şirinler filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2011 yapımı animasyon filmi Şirinler detayları haberimizde...

ŞİRİNLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kötü büyücü Gargamel, Mavi Ay kutlamaları sırasında Şirinler köyüne saldırır ve Şirinler'i şelaledeki gizli bir geçide kovalar. Büyülü geçitten geçen mavi yaratıklar, kendilerini bir anda günümüz New York'unda, Central Park'ın tam ortasında bulurlar. New York'un karmaşasında sıkışıp kalmışlardır. Fakat Gargamel ve korkunç kedisi Azman da Şirinler'in peşinden New York'a gelmiştir. Evli çift Patrick ve Grace Winslow'un evine tesadüfen düşen Şirinler, bu çiftin koruması altında New York'un altını üstüne getirerek hem hayatta kalmaya çalışırlar hem de Gargamel'e yakalanmadan, Şirinler köyüne giden geçidi yeniden bulmaya çalışacaklar.