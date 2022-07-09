TRT1 ekranlarında yayınlanan ve izleyicisi tarafından her yeri bölüm öncesi detaylı araştırmalara yapılan Gönül Dağı dizisi özel sinema bölümü ile ekranlara gelecek. Kurban Bayramı'na özel tek bölümlük yayınlanacak olan Gönül Dağı Kurban 2 özel sinema bölümü için diziseverler, 'Gönül Dağı Kurban 2 ne zaman, saat kaçta ekrana gelecek?' gibi soruları arama motorlarına yazıyor... İşte özel bölüme dair ayrıntılar...

Cumartesi akşamlara TRT 1 ekranlarında yayınlanan, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri yaşayan ve yaşatan Gönül Dağı sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti... Kurban Bayramı nedeniyle özel bölümün yayınlanacağı, Gönül Dağı Kurban 2 için de dizisevrler arama motorlarında detaylara ulaşmaya çalışıyor... Peki, Gönül Dağı Kurban 2 saat kaçta ve ne zaman? İşte ayrıntılar...

GÖNÜL DAĞI KURBAN 2 NE ZAMAN?

Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesinin anlatıldığı Gönül Dağı Kurban 2 özel bölümüyle bu akşam saat 20:00'da TRT1 ekranlarında olacak.

GÖNÜL DAĞI KONUSU NEDİR?

Gedelli adındaki bir kasabada yaşayan üç amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler yapan bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar...

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.

Cemile Çakır Kaya (Nazlı Pınar Kaya): Veysel'in karısıdır. Sevimli ve eğlenceli birisidir.

Asuman Korkmaz Kaya (Hazal Çağlar): Ramazan'ın karısıdır. Belediye başkanının kızıdır.

Kenan Acar (Serkan Kuru): Döndü ve Muammer'in yıllar sonra kavuştukları oğludur. Kasabaya doktor olarak gelmiştir.

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