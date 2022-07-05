Futbol tarihinin efsane isimlerinden Zinedine Zidane, kensisiyle özdeşleşen kelliğinin çaresini Türkiye'de buldu.
Zinedine Zidane saç ektirmek için İstanbul'da!
Dünyaca ünlü eski futbolcu ve teknik direktör Zinedine Zidane'ın saç ektirmek için Türkiye'ye tercih ettiği ve İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. 50 yaşındaki futbol adamının gizlice İstanbul'a geldiği ve 2 hafta kalarak saç ekimini gerçekleştirdiği bildirildi. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 05.07.2022- 11:14 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022- 11:14
Son olarak Real Madrid'i çalıştıran ve İspanyol deviyle 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Fransız teknik adam, saç ekimi için Türkiye'yi tercih etti.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; geçen ay 50 yaşına giren ünlü yıldız, gizlice İstanbul'a gelerek operasyon geçirdi.