Yusuf Demir'den Galatasaray'ı şoke eden istek! Yusuf Demir'den Galatasaray'ı şoke eden istek! 10:27
İrfan Can Eğribayat'tan flaş ayrılık kararı! İrfan Can Eğribayat'tan flaş ayrılık kararı! 10:26
F.Bahçe'den transferde ters köşe! Yeni orta saha... F.Bahçe'den transferde ters köşe! Yeni orta saha... 10:08
G.Saray Icardi için o rakamı talep etti! G.Saray Icardi için o rakamı talep etti! 09:50
Ve Kim Min-Jae transfer kararını verdi! Ve Kim Min-Jae transfer kararını verdi! 09:46
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! 09:01
F.Bahçe'de anlaşma yakın! F.Bahçe'de anlaşma yakın! 00:57
Samsunspor Musaba'nın sözleşmesini feshetti! Samsunspor Musaba'nın sözleşmesini feshetti! 00:57
F.Bahçe'den ocakla birlikte çifte transfer! F.Bahçe'den ocakla birlikte çifte transfer! 00:57
Trabzonspor'da transfer gelişmesi! Trabzonspor'da transfer gelişmesi! 00:57
Beşiktaş ve F.Bahçe transfer yarışına girdi! Beşiktaş ve F.Bahçe transfer yarışına girdi! 00:56
Galatasaray'da ayrılık an meselesi! Süper Lig'e gidiyor Galatasaray'da ayrılık an meselesi! Süper Lig'e gidiyor 00:56
