Galatasaray Brezilya ekibinden o rakamı talep etti! Icardi ve transfer...
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin kariyerine nasıl yön vereceği merak ediliyor. Son olarak Brezilya basınında yer alan o habere göre, Brezilya Serie A ekibi Icardi'nin durumunu sordu. Sarı-kırmızılıların ise Arjantinli yıldızın bonservisi için o rakamı talep ettiği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray'da ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.
Bu doğrultuda Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin de kariyerine sarı-kırmızılı ekipte mi devam edeceği yoksa başka bir takıma mı transfer olacağı sorusu belirsizliğini koruyor.
Son olarak Brezilya basınından Icardi için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro'nun, Mauro Icardi için Galatasaray'dan bilgi aldığı öğrenildi.
Central do Galo'nun haberine göre sarı-kırmızılıların Icardi için 9,5 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla yeni sezonda 23 maça çıkarken 9 gol kaydetti.