23 Haziran Perşembe Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

23 Haziran Perşembe Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star'da heyecan devam ediyor. 23 Haziran Perşembe günü yayınlanan yeni bölümde haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, "Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?" gibi aramalarda bulundu. İşte Survivor'da 23 Haziran Perşembe günü yaşananlar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 24.06.2022- 00:00