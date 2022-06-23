23 Haziran Perşembe Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da heyecan devam ediyor. 23 Haziran Perşembe günü yayınlanan yeni bölümde haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, "Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?" gibi aramalarda bulundu. İşte Survivor'da 23 Haziran Perşembe günü yaşananlar...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 24.06.2022- 00:00
Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Bireysel olarak mücadele eden yarışmacılar haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya mücadele etti.
2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Ayşe kazandı.
2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı belli olunca haberimizde yer alacak.