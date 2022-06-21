Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filminin oyuncuları kimler? Konusu ne? Yönetmeni kim?

Hasılat rekoru kırması beklenen filmlerden biri olan Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü, 8 Temmuz'da beyaz perdede yerini alacak. Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Russell Crowe, Vin Diesel gibi isimler filmin kadrosunda yer alıyor. Sinemaseverlerin merak ettiği konular arasında filmin oyuncu kadrosu, konusu ve yönetmeni de yer alıyor. Peki, Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filminin oyuncuları kimler? Konusu ne?

Mavel evreni sevenler Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmi ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Vizyondaki filmler arasında en çok hasılat yapması beklenen ve adeta yıldızlar geçidi olan filmin yönetmeni, senaristi, oyuncuları ve konusu araştırılıyor.

THOR: AŞK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Avangers: Endgame ardından Thor'un yaşadıkları ile başlayacak. Jane Foster ile yıllar sonra karşılaşan Thor'un, Foster'ın Mighty Thor olduğunu öğrenmesini ve Gorr The God Butcher ile olan savaşını anlatacak.

THOR: AŞK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ OYUNCULARI KİMLER?