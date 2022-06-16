Survivor eleme adayı belli oldu! 16 Haziran survivor eleme adayı kim oldu

Survivor eleme adayı belli oldu! 16 Haziran survivor eleme adayı kim oldu

Survivor All Star 2022'nin sıkı takipçileri 'Survivor ödül oyununu kim kazandı, 16 Haziran ödül oyununu hangi takım kazandı ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorularının cevabını araştırmaya başladı. Survivor 2022'nin yeni bölümünde oynanacak oyunlardanefesler tutuldu. İşte Survivor All Star 2022 ödül ve dokunulmazlık oyununun kazananı...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2022- 01:00