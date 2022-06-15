Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bölümde bireysel oyunların ilki oynandı. Oyunu kazanan yarışmacı, ödül olarak son model otomobilin sahibi oldu. Peki, Survivor 2022 araba ödülünü kim kazandı? Survivor 15 Haziran Çarşamba ödül oyununa dair tüm detaylar haberimizde...

Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bölümde bireysel oyunların ilki oynandı. Oyunu kazanan yarışmacı, ödül olarak son model otomobilin sahibi oldu. Peki, Survivor 2022 araba ödülünü kim kazandı? Survivor 15 Haziran Çarşamba ödül oyununa dair tüm detaylar haberimizde...

Survivor 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümünde sona kalan 8 yarışmacı araba ödülü için kıyasıya mücadele etti. Peki, Survivor 2022 araba ödülünü kim kazandı?

SURVIVOR 15 HAZİRAN ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?



Survivor'da oynanan bireysel oyun sonrası araba ödülünü Batuhan kazandı.