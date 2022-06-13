📺 Hakim SON BÖLÜM İZLE
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?
SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
SON DAKİKA