2016 yapımı dram, komedi filmi 'Makinistin Günlüğü' gündemde yerini aldı. Sinemaseverler, bu akşam televizyon ekranlarına gelecek filmin detaylarını 'Makinistin Günlüğü filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, Makinistin Günlüğü filmi ne zaman çekildi?' soruları ile araştırmaya başladı. İşte Makinistin Günlüğü filmine dair detaylar...

Makinistin Günlüğü filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Makinistin Günlüğü filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2016 yapımı dram, komedi filmi Makinistin Günlüğü detayları haberimizde...

MAKİNİSTİN GÜNLÜĞÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Çalıştığı sırada kazayla birçok insanı ezen bir tren sürücüsünün hikayesi konu ediliyor.