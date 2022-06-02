Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Camdaki Kız, 45. bölümüyle ekranlara geldi. Camdaki Kız izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Camdaki Kız 45. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Camdaki Kız 45. bölümünde neler yaşandı? Camdaki Kız'ın 45. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Camdaki Kız dizisinin 45. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 2 Haziran Perşembe günü ekranlara gelen 45. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 45. BÖLÜM KONUSU

Feride ve Hayri konağı terk edince yalnız kalan Nalan, Hayri'nin geri dönüşüyle umudunu yeniden kazanır. Pervin'in kim olduğunu öğrenen Muzo, Pera'ya karşı güvenini kaybeder. Cana'nın hamile olduğunu önce Selen sonra da Feride öğrenir ve ikili bu probleme bir çözüm bulmak için kolları sıvar.

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👉CAMDAKİ KIZ 45. BÖLÜM İZLE

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👉CAMDAKİ KIZ 45. BÖLÜM İZLE

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 45. BÖLÜM İZLE