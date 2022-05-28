SURVIVOR ödül oyununu kim kazandı? 28 Mayıs 2022 All Star'da Türk - Yunan futbol maçını hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. 28 Mayıs Cumartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümde Türk ve Yunan yarışmacılar futbol maçında karşı karşıya gelecek. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor ödül oyununu kim kazandı, 28 Mayıs futbol maçını hangi takım kazandı?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte Survivor'ın 28 Mayıs Cumartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümündeki detaylar...

Survivor All Star'da ödül oyunu nefesleri kesecek. Yarışmada sonlara yaklaştıkça artan rekabet, tüm oyunlarda artarak devam ediyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Türk - Yunan futbol maçını hangi takım kazandı? 28 Mayıs Survivor ödül oyununa dair merak edilenler haberimizde...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor All Star'da futbol maçı heyecanı yaşanacak. Türk ve Yunan yarışmacıların bir arada olduğu karma maç, kıran kırana mücadelelere sahne olacak.

Ödülün açıklanmasının ardından yarışmacılar büyük heyecan yaşadı. Yeni bölümün yayınlanmasının ardından verilecek ödül ve kazanan takım haberimizde yer alacak.

ÜNLÜLER

Adem

Sema

Anıl

Batuhan

Ayşe

GÖNÜLLÜLER

Atakan

Nagihan

Ogeday

Berkan

Hikmet

Evrim

Nisa