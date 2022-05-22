Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. Yeni haftanın 3. dokunulmazlık oyunu 22 Mayıs Pazar günü izleyicilerle buluştu.
SURVIVOR ALL STAR 2022 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.
SURVIVOR ALL STAR 2022'DE HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın 3. eleme adayı, oynanacak dokunulmazlık oyunu sonrası 3. aday Hikmet oldu.
SURVIVOR'DA BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor All Star 2022'de haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Berkan olurken; haftanın 2. eleme adayı ise Ayşe olarak belirlendi.