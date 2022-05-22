SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 30 Nisan Survivor 3. eleme adayı belli oldu!

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 30 Nisan Survivor 3. eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'nin 111. yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak ve heyecan dolu anlar ekrana gelecek. Yarışmanın sıkı takipçileri, 'Survivor 2022 haftanın 3. dokunulmazlığını kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kimler?' sorularının cevabını arama motorunda sorgulamaya devam ederken; 22 Mayıs 2022 Survivor'a dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 22.05.2022- 23:30 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022- 00:15