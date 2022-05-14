atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim 52. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin merakla takip edilen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kardeşlerim 52. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kardeşlerim 52. bölümünde neler yaşanacak? Kardeşlerim 52. bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kardeşlerim dizisinin son bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi, 52. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Kardeşlerim izleyicileri, dizisinin 14 Mayıs Cumartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümü için ise geri sayım başladı. İşte Kardeşlerim'in 52. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 52. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ben kazanmamışsam eğer, o oyun hala bitmemiş demektir!"

Harika'nın kümeste kalmaya başlaması, Ömer ve Asiye'ye zor anlar yaşatırken, Akif de çaresizce, Suzan'ı cezaevinden nasıl kurtaracağını ve şirketin borçlarını ne şekilde ödeyeceğini düşünmektedir.

Şengül'le araları iyice açılan Orhan ile Gönül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, bir gece vakti kümese gelen beklenmedik ziyaretçi herkesi şaşırtır.

Harika hayatıyla ilgili, Eren kardeşleri de etkileyecek oldukça büyük bir karar alırken, bu hepsi için büyük bir sürpriz olacaktır.

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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👉KARDEŞLERİM 52. BÖLÜM İZLE

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 52. BÖLÜM İZLE

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 52. BÖLÜM İZLE