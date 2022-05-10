Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 12. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Baba izleyicileri, dizisinin 10 Mayıs Salı günü ekranlara gelen 12. bölümünde neler yaşandığı merak ediyor. İşte Baba'nın 12. bölüm bilgileri...
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BABA 12. BÖLÜM KONUSU
Yeniden ailesinin başına geçen Emin, ev arayışı sırasında aldığı bir haberle yıkılır. Servet'in yaptıklarını öğrenen Kadir'in abisiyle yaşadığı yüzleşme çok sert olur. Babasının ölümünden Kadir'i sorumlu tutan İlhan, Büşra ile karşı karşıya gelir. Ailesini ziyaret eden Büşra, Emin'den beklemediği bir karşılık alırken, Cansu'nun gerçek yüzünü öğrenen Kadircan, kendini büyük bir açmazda bulur. İlhan, Kadir'e bedel ödetmek için çok tehlikeli bir karar alır.
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Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar
Senaryo: Ekin Atalar
Yönetmen: Çağrı Bayrak
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BABA DİZİSİ OYUNCULARI
- Haluk Bilginer
- Tolga Sarıtaş
- Ayda Aksel
- Beril Pozam
- Özge Yağız
- Hakan Kurtaş
- Deniz Hamzaoğlu
- Taner Rumeli
- Bihter Dinçel
- Cem Uslu
- Zeynep Tuğçe Bayat
- Özge Özacar
- Oktay Çubuk
- Sedef Akalın
- Damlasu İkizoğlu
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