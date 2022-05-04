Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, Çatalca'daki çiftliğinde Sabah Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. Hakkındaki bilinmeyenleri anlatan Çağrı, bir de sitemde bulundu. İşte o röportaj...
Serkan Çağrı'dan ‘Samsak Döveci’ açıklaması!
Ünlü klarnetçi Serkan Çağrı Ramazan Bayramı'nı ailesiyle Çatalca'daki çiftliğinde geçiriyor. Çağrı, 'Samsak Döveci' türküsüyle ilgili ilk kez konuştu. Serkan Çağrı, "Keşke repertuvarıma almasaydım. Bu türkünün ardından insanlara olan güvenim sarsıldı." ifadelerinde bulundu.
Çok küçük yaştan beri babanızla beraber işe gittiğinizi biliyorum ama bayram demek sizin için çalışmak demek miydi?
Küçük yaştan itibaren babamın orkestrasında kemancı olarak yerimi almıştım. Bazen bayram gününe denk gelen işler olurdu. Ben hiçbir zaman bayrama denk gelen bu işlere gitmek istemezdim. Bayramı arkadaşlarımla geçirmek isterdim. Ancak ısrarlar uzayınca gitmek zorunda kalırdım. O gün en mutsuz günüm olurdu.
Bayramda hayalini kurduğunuz, heves ettiğiniz herhangi bir şey var mıydı?
Olurdu ancak maddi durumumuz elverişli olmadığı için istediğimiz her şeye hemen sahip olamazdık. Bu nedenle çok küçük yaştan itibaren kendi ihtiyaçlarımı karşılayabilmek için çalışmaya başladım. Pazarda limon sattım, ayakkabı boyadım, müzisyen olarak halk oyunları ekiplerine eşlik ettim, çay günü gibi pek çok ortamda müzik yaptım.