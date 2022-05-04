EVDE EN ÇOK ÇOCUKLARIN SÖZÜ GEÇER

Evde en çok kimin sözü geçer?

Evde en çok çocukların sözü geçiyor. Ebru ve benim aramdaki fikir uyuşmazlıklarını soruyorsanız, ikimiz de neden böyle düşündüğümüzü anlatıyoruz, bu konuşmalardan mantıklı olanları ayıklayıp birlikte bir sonuca varıyoruz. Ego ve güç savaşı yok yani ilişkimizde. İş bölümüne gelince ise anne şunu yapar, baba bunu yapar gibi bir şey hiç olmadı bizde. Ya her şeyi birlikte yaparız ya da o an kim müsaitse ve ne yapılması gerekiyorsa o kişi onu yapar. Ama genelde ben daha yoğun çalıştığımdan yük tabii ki daha çok Ebru'da. Boş zamanlarımda bunu telafi edip onu dinlendirmeye çalışıyorum.