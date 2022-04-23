SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 Nisan Survivor ikinci eleme adayı belli oldu!

TV 8'in merakla takip edilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. Survivor izleyicileri 23 Nisan Cumartesi günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık ve eleme adayının kim olduğunu merak ediyor. Peki Survivor'da dokunulmazlık ödülünü kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

TV 8'in merakla takip edilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. Survivor izleyicileri 23 Nisan Cumartesi günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık ve eleme adayının kim olduğunu merak ediyor. Peki Survivor'da dokunulmazlık ödülünü kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor All Star 86. yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda mücadele etti. 23 Nisan Cumartesi günü yayınlanan dokunulmazlık oyununu ve iletişim ödülünü Ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımının ada konseyinde yaptığı oylama sonucu haftanın ikinci eleme adayı Evrim oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise Ünlüler takımından Gökhan olmuştu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen isim Salı günü belli olacak...

KIRMIZI TAKIM

Adem

Sude

Gökhan

Sema

Anıl

Merve

Batuhan

Barış

Ayşe

MAVİ TAKIM