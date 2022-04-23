Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da 23 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümünde, dokunulmazlık oyununun galibi merak ediliyor. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor izle, Survivor All Star dokunulmazlık izle, Survivor 23 Nisan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 23 Nisan dokunulmazlık oyununun galibi kim?' gibi aramalarda bulunuldu. Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a ait detaylar haberimizde...

Survivor'da heyecan son sürat devam ediyor. 23 Nisan Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu ekrana gelecek. Kırmızı ve Mavi takım dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet etti. Peki Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 23 Nisan Survivor dokunulmazlık hangi takımın oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm detaylar...

23 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANACAK | HAFTANIN 2. DOKUNULMAZLIĞI

Survivor All Star 86. yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda karşı karşıya gelecek. 23 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak ve büyük bir mücadeleyi ekrana getirecek dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda gelişmeler haberimizde yer alacak.

KIRMIZI TAKIM

Adem

Sude

Gökhan

Sema

Anıl

Merve

Batuhan

Barış

Ayşe

MAVİ TAKIM