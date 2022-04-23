Survivor'da heyecan son sürat devam ediyor. 23 Nisan Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu ekrana gelecek. Kırmızı ve Mavi takım dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet etti. Peki Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 23 Nisan Survivor dokunulmazlık hangi takımın oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm detaylar...
23 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANACAK | HAFTANIN 2. DOKUNULMAZLIĞI
Survivor All Star 86. yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda karşı karşıya gelecek. 23 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak ve büyük bir mücadeleyi ekrana getirecek dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda gelişmeler haberimizde yer alacak.
KIRMIZI TAKIM
- Adem
- Sude
- Gökhan
- Sema
- Anıl
- Merve
- Batuhan
- Barış
- Ayşe
MAVİ TAKIM
- Atakan
- Nagihan
- Ogeday
- Berkan
- Parviz
- Seda
- Hikmet
- Evrim
- Nisa