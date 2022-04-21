SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 21 Nisan Survivor ödül oyununu kazanan kim?

Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasının 21 Nisan Perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde oynanan ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Ünlüler ve gönüllüler arasında çok çekişmeli geçen ödül oyununda kazanan belli oldu. Survivor yarışması takipçileri ise arama motorlarında, 'Survivor 21 Nisan kim kazandı, Survivor All Star ödül oyunu galibi, Survivor 21 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte ayrıntılar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2022- 23:30