Amine Gülşe ve Mesut Özil çiftinden müjdeli haber! Özil ikinci kez baba oluyor

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, oyuncu ve manken Amine Gülşe ile 2019 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilikleri olan çiftin Eda adında bir kızında bulunuyor. Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinden müjdeli bir haber daha geldi. Amine Gülşe'nin ikinci bebeğine hamile olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 15:48