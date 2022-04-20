Fenerbahçe'de top koşturan futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu.
Amine Gülşe ve Mesut Özil çiftinden müjdeli haber! Özil ikinci kez baba oluyor
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, oyuncu ve manken Amine Gülşe ile 2019 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilikleri olan çiftin Eda adında bir kızında bulunuyor. Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinden müjdeli bir haber daha geldi. Amine Gülşe'nin ikinci bebeğine hamile olduğu ifade edildi. İşte detaylar...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 15:48
Gözde çift, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmış ve evlendikten bir yıl sonra kızları Eda'yı kucaklarına almıştı.
Daha önce yaptığı bir açıklamada kızına kardeş düşündüklerini de belirten Amine Gülşe, "5 çocuk sözümüz var" diyerek kahkaha atmıştı.