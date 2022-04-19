Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 9. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Üç Kız Kardeş 8. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 9. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 9. ve en son yayınlanan bölümü...

Kanal D ekranlarından izleyicilerle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi, 9. bölümüyle ekranlara geldi. 9. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 9. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgulamalarını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 9. bölümü...

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 9. BÖLÜM KONUSU

Türkan ve Somer, İzmir dönüşü yol kenarında Mine'nin arabasını terk edilmiş bir halde bulurlar. Sevgilisi için hayli endişelenen Somer, soluğu Mine'nin evinde alır. Türkan da onu yalnız bırakmak istememiş ve yanında gitmiştir. Oraya vardıklarında Mine'nin özel eşyalarını toplayarak, evi terk etmiş olduğunu fark ederler. Somer mektubu burada okur. Kahrolur… Türkan'ın bu evdeki varlığı, onu gerçeğe adım adım yaklaştıracak mıdır?

Öte yandan anne ve babalarının evlilik yıldönümü için sürpriz yapmaya hazırlanan Derya ve Dönüş, planlarına Somer ve Türkan'ı da dahil ederler. Yıldönümü kutlaması, dargınların barışması için de bir vesile olur. Ne var ki davetsiz bir misafir, her şeyi alt üst eder.

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