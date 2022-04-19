Survivor All Star'da mücadele devam ediyor. 19 Nisan Salı günü ekrana gelecek yeni bölümde eleme ve ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Haftanın 4. dokunulmazlık oyunu gerçekleştirilmiş ve eleme adayları belirlenmişti. Evrim Keklik, Ayşe Yüksel, Nisa Bölükbaşı ve Yağmur Banda Survivor'da eleme adayı olan isimler arasında yer alıyor. Peki, 19 Nisan Salı günü adaya kim veda edecek?
19 NİSAN SURVIVOR KİM ELENDİ?
19 Nisan Survivor All Star'da Haftanın 4. eleme adayı Yağmur Banda olmuştu. Evrim Keklik, Ayşe Yüksel, Nisa Bölükbaşı ve Yağmur Banda arasından elenen isim belli olunca haberimizde yer alacak.