SURVIVOR KİM ELENDİ? 19 Nisan Survivor'da adaya kim veda etti?

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'ın yeni bölümünde Ünlüler ve Gönüller takımı ödül oyununu kazanmak için mücadele edecek. Öte yandan Survivor'da 4. eleme adayının belirlenmesinin ardından bir ismin adaya vedası gerçekleşecek. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2022- 12:10