Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 9. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Baba izleyicileri, dizisinin 12 Nisan Salı günü ekranlara gelecek 9. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Baba'nın 9. bölüm bilgileri...
👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
BABA 9. BÖLÜM KONUSU
Kadir aileyi bir arada tutmaya çalışırken, Emin zor durumdaki başka bir aileyle ilgilenir. Dışlandığına inanan Servet'in sürpriz hamlesi holdingde de kardeşleri karşı karşıya getirir. Tedavisi süren İlhan ve onu yalnız bırakmayan Büşra giderek daha fazla yakınlaşır. Hamileliğinde sıkıntılar yaşadığı için Uğur'u köşke getiren Yaşar, Servet'in öğrendiği yeni bilgilerle zor duruma düşer. Kadir fabrikalardan birinde çıkan kriz yüzünden Elif'le karşı karşıya gelir. İlhan'la gelecek hayalleri kuran Büşra ise hiç beklemediği birinin ziyaretiyle alt üst olur.
👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar
Senaryo: Ekin Atalar
Yönetmen: Çağrı Bayrak
👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
OYUNCULAR
Haluk Bilginer
Tolga Sarıtaş
Ayda Aksel
Beril Pozam
Özge Yağız
Hakan Kurtaş
Deniz Hamzaoğlu
Taner Rumeli
Bihter Dinçel
Cem Uslu
Zeynep Tuğçe Bayat
Özge Özacar
Oktay Çubuk
Sedef Akalın
Damlasu İkizoğlu
👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN