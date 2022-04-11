TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu, 21. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri, dizinin heyecanla izlenen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ederken, arama motorlarında Alparslan Büyük Selçuklu 21. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun 21. bölümünde neler yaşanacak? Alparslan Büyük Selçuklu'nun 21. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 21. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

TRT 1 ekranlarında her hafta izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan bu hafta yine doruğa çıkacak. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 11 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelecek. İzleyiciler 11 Nisan Pazartesi günü Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm bilgilerini sorgulamaya devam ederken; detaylar haberimizde...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 21. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Tekiş, taht şehri olan Ermeni köyüne baskın yapılacağı istihbaratını alan Alparslan ve alplar, Ermeni köyüne gitmişler, köydekilerin hançerleriyle burun buruna kalmışlardı. Alparslan bu tuzaktan nasıl kurtulacak? Liparit Kardeşler tuzaklarına düşürdükleri Alparslanlara karşı ne yapacaklar? Kekavmenos ile bir anlaşma yapan Selçuklular, bu anlaşmadan doğan haklarını nasıl kullanacak? Alparslan annesinin katiliyle anlaşma yapmış olmaktan dolayı içine düştüğü duygu karmaşasıyla nasıl baş edecek?

Karaca, Akça'nın aslında Selçuklu'ya çalıştığını yazdığı kağıdı Kekavmenos'un heybesine koymuştu. Bu notu bulan Kekavmenos'un buna tepkisi ne olacak? Akça açığa çıkacak mı yoksa Alpagut bunu önleyebilecek mi? Karaca emeline ulaşıp Akça'dan kurtulacak mı?

Ferzat'ın kaçmasını sağlayan Yınal, bundan sonraki süreçte Ferzat ile bir işbirliğine mi gidecek, yoksa ondan kurtulmaya mı çalışacak? Dukas'ın yaralarını iyileştiren Ferzat, elindeki tuttuğu hazinenin farkına vardığında nasıl bir yol izleyecek? Vaspurakan valisi olma yolunda kurduğu planlar ardı ardına bozulan Diyojen'in yeni hamleleri ne olacak?

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