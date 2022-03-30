Mayın filminin konusu, oyuncuları ve yönetmeni filmseverler tarafından araştırılmakta. Peki, Mayın filminin konusu nedir? Başrol kim? Mayın filmi oyuncuları... Mayın filmine ait detaylar haberimizde...

Mayın filminin konusu, oyuncuları ve yönetmeni filmseverler tarafından oldukça merak konusu. Peki, Mayın filminin konusu nedir? Mayın filminin başrol kim? Mayın filmi oyuncuları... Mayın filmine ait detaylar haberimizde.

MAYIN FİLMİ KONUSU

Deniz keskin nişancısı olan Çavuş Mike Stevens, 33 milyon mayınla dolu çölün ortasında, bir terörist liderini bulup etkisiz hale getirmekle görevlendirilir. Stevens, çölde geçirdiği üç ay altı günden sonra düşman bir gerilla bölgesinde mahsur kalır. Zorlu çevreye karşı yardım gelene kadar 52 saat boyunca denizcilik eğitimini, becerikliliğini ve azmini kullanmalı ve yerinde kalmalıdır. Çavuş Stevens günün yakıcı sıcağı ve gecenin dondurucu soğuğu arasında, hayatta kalmakla mücadele eder.

Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Fabio Guaglione, Fabio Resinaro yapmıştır.

MAYIN FİLMİ VİZYON TARİHİ

Film 30 Aralık 2016 tarihinde İspanya'da daha sonra 7 Nisan 2017 tarihinde ABD'de vizyona girmiştir.

MAYIN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Armie Hammer

Annabelle Wallis

Tom Cullen

Clint Dyer

FİLMİN KÜNYESİ

Filmin orijinal adı: The Windmill Massacre

Yönetmen: Fabio Resinaro, Fabio Guaglione

Senarist: Fabio Resinaro, Fabio Guaglione