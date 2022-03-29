Show Tv ekranlarının sevilen dizilerinden Baba, 7. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Baba izleyicileri, dizinin heyecanla izlenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Baba 7. bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Baba'nın 7. bölümünde neler yaşandı? Baba'nın 7. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Baba dizisinin 7. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.
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BABA 7. BÖLÜM KONUSU
İlhan ile Büşra'nın sahilde başbaşa vakit geçirdiği sahnede İlhan, Büşra'nın saçına kırdığı tokanın aynısından takıyor. Bu anlarda ikili giderek birbirine yakınlaşınca İlhan, Büşra'yı öpüyor. İlhan ile Büşra arasında aşk kıvılcımları alevlenmeye başlıyor.
Sevil'in Emin'e sitemde bulunduğu sahnede söylediği sözler herkesi şoke ederken, "En son evinde ne zaman kahkaha duydun?" sorusu üzerine Emin derinden sarsılıyor. irden fazla kez evlat acısı yaşadığını açıklayan Emin, gözyaşlarını tutmakta zorlanırken bu anlar izleyenleri de duygulandırıyor.
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Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar
Senaryo: Ekin Atalar
Yönetmen: Çağrı Bayrak
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OYUNCULAR
Haluk Bilginer
Tolga Sarıtaş
Ayda Aksel
Beril Pozam
Özge Yağız
Hakan Kurtaş
Deniz Hamzaoğlu
Taner Rumeli
Bihter Dinçel
Cem Uslu
Zeynep Tuğçe Bayat
Özge Özacar
Oktay Çubuk
Sedef Akalın
Damlasu İkizoğlu
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