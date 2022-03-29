Show Tv ekranlarının sevilen dizilerinden Baba, 7. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Baba izleyicileri, dizinin heyecanla izlenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Baba 7. bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Baba'nın 7. bölümünde neler yaşandı? Baba'nın 7. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Baba dizisinin 7. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Show Tv ekranlarının sevilen dizilerinden Baba, 7. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Baba izleyicileri, dizinin heyecanla izlenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Baba 7. bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Baba'nın 7. bölümünde neler yaşandı? Baba'nın 7. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Baba dizisinin 7. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

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BABA 7. BÖLÜM KONUSU

İlhan ile Büşra'nın sahilde başbaşa vakit geçirdiği sahnede İlhan, Büşra'nın saçına kırdığı tokanın aynısından takıyor. Bu anlarda ikili giderek birbirine yakınlaşınca İlhan, Büşra'yı öpüyor. İlhan ile Büşra arasında aşk kıvılcımları alevlenmeye başlıyor.

Sevil'in Emin'e sitemde bulunduğu sahnede söylediği sözler herkesi şoke ederken, "En son evinde ne zaman kahkaha duydun?" sorusu üzerine Emin derinden sarsılıyor. irden fazla kez evlat acısı yaşadığını açıklayan Emin, gözyaşlarını tutmakta zorlanırken bu anlar izleyenleri de duygulandırıyor.

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Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar

Senaryo: Ekin Atalar

Yönetmen: Çağrı Bayrak

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OYUNCULAR

Haluk Bilginer

Tolga Sarıtaş

Ayda Aksel

Beril Pozam

Özge Yağız

Hakan Kurtaş

Deniz Hamzaoğlu

Taner Rumeli

Bihter Dinçel

Cem Uslu

Zeynep Tuğçe Bayat

Özge Özacar

Oktay Çubuk

Sedef Akalın

Damlasu İkizoğlu

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