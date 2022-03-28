Survivor birleşme partisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | SURVIVOR ALL STAR 2022

Survivor birleşme partisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | SURVIVOR ALL STAR 2022

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve beğenilerek takip edilen Survivor'da heyecan devam ediyor. Survivor'da 62. bölüm birleşme partisine sahne olacak. Yayınlanan fragmanda yarışmacılar şarkı söyleyerek bol bol dans etti. Renkli görüntülerin ardından birleşme partisi detayları merak konusu oldu. Peki, Survivor birleşme partisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2022- 16:30