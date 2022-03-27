TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Teşkilat, 40. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Teşkilat izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Teşkilat 40. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Teşkilat'ın 40. bölümünde neler yaşanacak? Teşkilat'ın 40. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Teşkilat dizisinin 40. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan dorukta. Teşkilat 27 Mart Pazar günü ekranlara gelecek. Teşkilat 40. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Teşkilat son bölüm bilgileri...

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TEŞİKLAT 40. BÖLÜM KONUSU

Ekip, Mete Başkan'ı hayatta tutabilmek için büyük bir cenderenin içinden çıkmak zorundadır. Ekibin vatan toprağına dönmesi için tüm birimler seferber olurken, ekip üyelerinin ise tek bir hedefi vardır: İntikam! Büyük operasyon başlar ancak operasyonun her aşamasında ekip üyeleri kendi duyguları ile yüzleşmek durumunda kalır. Mete Başkan'a verdikleri şeref sözünü tutabilmek için verdikleri mücadele ekip üyeleri hayatlarını ortaya koymaktan çekinmeyecektir.

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Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Yapım: TIMS&B Productions

Senaryo: Teşkilat Yazı Grubu

Müzik: Atakan Ilgazdağ

Uygulayıcı Yapımcı: Fatmanur Sevinç

Görüntü Yönetmeni: Aras Demiray

Genel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Çamur

Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl

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