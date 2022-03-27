Messi ve Ronaldo'nun rekabeti saha dışına da taştı! Bir araba için...

PSG'de forma giyen Lionel Messi ve Manchester United'da top koşturan Cristiano Ronaldo, daha öncesinde birçok kez karşı karşı gelmiş ve kıyaslanmıştı. 2 yıldız futbolcu bu sefer de araba koleksiyonu için karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

PSG'de gösterdiği performansı nedeniyle eleştirilen Lionel Messi'nin araba koleksiyonu dikkat çekiyor.

Takvim'deki habere göre; Arjantinli yıldızının otomobillerin değeri 28 milyon Sterlin. Messi'nin 13 lüks arabası olduğu ifade ediliyor.

İngiliz medyası Messi'nin otomobil tutkusuna geniş yer ayırdı. Yüksek tirajlı Mirror'ın Messi ile ilgili taşıdığı haberde "Lionel Messi 25 milyon Sterlin'lik Ferrari dahil futbol dünyasının en pahalı koleksiyonuna sahip." ifadelerini kullandı.

Messi'nin koleksiyonundaki Ferrari speedster sadece 4 kişide var. Onlardan biri de Arjantinli yıldızda bulunuyor.

MESSI VE RONALDO'DAN FERRARI KAPIŞMASI!

2016 yılında Paris'teki bir müzayede Messi'nin 1957 Ferrari 335 S Spider Scaglietti'yi almak için Ronaldo'dan daha fazla teklif verdiği belirtildi.