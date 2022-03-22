Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 6. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Baba izleyicileri, dizisinin 22 Mart Salı günü ekranlara gelecek 6. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Baba'nın 6. bölüm bilgileri...

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BABA 6. BÖLÜM KONUSU

Servet, üstündeki şüphelerden kurtulmak için beklenmedik bir hamle yapar. Ailesi için kendini feda eden Kadir, İlhan hakkında çok önemli bilgilere ulaşır. Hastalığıyla bir kez daha sınanan Emin, bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırken bu durum eve de yansır. Ahmet'in Büşra konusunda yaptıkları Fazilet ve Emin'i harekete geçirince, Büşra'nın hamlesi herkesi şaşkına çevirir. İlhan'ın ailesi üzerindeki planlarını öğrenen Kadir, oyunu İlhan'ın kurallarıyla oynamaya karar verir ve ikili arasındaki tansiyon iyice yükselir.

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Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar

Senaryo: Ekin Atalar

Yönetmen: Çağrı Bayrak

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OYUNCULAR

Haluk Bilginer

Tolga Sarıtaş

Ayda Aksel

Beril Pozam

Özge Yağız

Hakan Kurtaş

Deniz Hamzaoğlu

Taner Rumeli

Bihter Dinçel

Cem Uslu

Zeynep Tuğçe Bayat

Özge Özacar

Oktay Çubuk

Sedef Akalın

Damlasu İkizoğlu

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👉BABA 6. BÖLÜM İZLE

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 6. BÖLÜM İZLE

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 6. BÖLÜM İZLE

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👉BABA 6. BÖLÜM İZLE