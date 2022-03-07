Yargı dizisinde Savcı Derya karakterini canlandıran Şükran Ovalı gündem oldu.İnternet kullanıcıları, ünlü oyuncuyla ilgili bilgileri arama motorlarında araştırıyor. Peki, Şükran Ovalı kimdir? İşte Şükran Ovalı ile ilgili tüm bilgiler...
🎥ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?
Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985'te İzmir'in Eşrefpaşa semtinde dünyaya geldi. Küçüklüğü İzmir, Bahçelievler'de geçmiştir. Mustafa Urcan İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan mezun oldu. Liseyi de Göztepe'de (Selma Yiğit Alp Lisesi) bitirdikten sonra İstanbul'a gitti. 36 yaşındaki oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyunculuk mezunudur. 1.70 boyundaki Şükran Ovalı, Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da terleten ve kariyerini Fatih Karagümrük'te sürdüren futbolcu Caner Erkin ile Roma'da 2 Ocak 2017 tarihinde evlendi.
🎬ŞÜKRAN OVALI'NIN OYNADIĞI DİZİLER
2006 - Ezo Gelin
2007 - Vazgeç Gönlüm, Bez Bebek
2008 - Aşk Yakar
2009 - Kahramanlar, Bir Bulut Olsam
2010 - Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi
2011 - Reis
2012 - Kötü Yol, Leyla ile Mecnun
2013 - Avrupa Avrupa
2014 - Cinayet, Şeref Meselesi
2016 - Paramparça, Familya, Vatanım Sensin
2020 - Menajerimi Ara
2021 - Şeref Bey
🎬ŞÜKRAN OVALI'NIN OYNADIĞI FİLMLER
2006 - Pars: Kiraz Operasyonu
2008 - Alia, Cin Geçidi
2009 - Ev
2011 - Nar
2015 - Yeni Dünya
2016 - Şeytan Tüyü, Ekşi Elmalar, Poyraz Karayel: Küresel Sermaye