Alişan'ın sunuculuğunu yaptığı Gülümse Hayata programının konuğu Şarkıcı Kader oldu. Çok küçük yaşlardan beri müzik piyasasında olan ve "Adamım" şarkısıyla ünlenen Kader, bu program sonrasında tekrar gündem oldu ve araştırılmaya başlandı. Peki; Şarkıcı Kader kimdir? Kader Çetintürk kimdir? Kaç yaşınve ve nereli? İşte tüm bilgiler...

Şarkı söylediği eski bir videonun sosyal medyada gündem olmasıyla yeniden ünlenen şarkıcı Kader, Alişan ile Gülümse Hayata programına konuk oldu. TRT 1 ekranlarından yayınlanan programa çıkması sonrası Kader'in hayatıyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Kader kimdir? İşte şarkıcı Kader ile ilgili tüm bilgiler...

ŞARKICI KADER (KADER ÇETİNTÜRK) KİMDİR?

Kader Çetintürk, 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müziğe 8 yaşında düğün salonlarında şarkılar söyleyerek başladı. 13 yaşına kadar düğün salonlarında söylemeye devam etti. 14 yaşında ilk albümü olan Ona Buna Bakma - Takıl Bana albümünü sevenleriyle buluşturdu. Bu albüm Türkiye'de 450 bin kopya satarken sonraki iki albümü sırasıyla 300 bin ve 230 bin kopya sattı.

ŞARKICI KADER DİSKOGRAFİ

Ona Buna Bakma-Takıl Bana (1994)

Sabret Güleceğiz Yakında (1995)

Seni Veren Allah'a Kurban Olayım (1996)

İnsan Olmak Kolay Değil (1997)

Adamım (1999)

Kader 2001 (2001)

Sana Kimse Dokunmasın (2003)

İllaki Kader (2008)

Aşk Hatırası (2012)