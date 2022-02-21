İclal Aydın'ın kaleminden çıkan ve satış rekorları kıan romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarının yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin oyuncuları ise araştırılıyor. Peki, Melisa Berberoğlu kimdir, hangi dizilerde rol aldı ve kaç yaşında? İşte son detaylar...

Melisa Berberoğlu hakkında merak edilen soruların cevapları. Kimdir? kaç yaşında? aslen nereli? boyu, kilosu kaç? eğitimi, oynadığı sinema, tiyatro ve diziler. kısaca hayatı ve biyografi bilgileri.

1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen güzel oyuncu Melisa Berberoğlu 2016 senesinde tiyatro sahneleri ile kariyerine adım atmış, oyunculuk dünyasına giriş yapmıştır. İlk dizi oyunculuk deneyimini ise 2019 senesinde Otis Tarda isimli dizi ile gerçekleştirmiş ve dizi de Zeynep karakterine hayat vermiştir. Günümüzde oyunculuk kariyerini PH7 Management Oyunculuk Ajansı'na bağlı olarak sürdürmektedir. Maalesef henüz aslen nereli olduğu, boyu ve kilosu gibi diğer bilgilerine ulaşılamamıştır.











