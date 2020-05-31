Yapışık Kardeşler filminin konusu nedir? Yapışık Kardeşler oyuncuları kimler? Yapışık Kardeşler filmi nerede çekildi?

2015 yılında beyazperdede yer alan ve başrollerinde İlker Ayrık, Hakan Bulut ve Şebnem Bamsey gibi oyuncuların oynadığı Yapışık Kardeşler, izleyenlerin arattığı filmler başında geliyor. Komedi türündeki filmin yönetmenliğini İlker Ayrık yapmıştır. Peki, Yapışık Kardeşler filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yapışık Kardeşler nerede çekildi? İşte filmle ilgili tüm bilgiler...

2015 yılında beyazperdede yer alan ve başrollerinde İlker Ayrık, Hakan Bulut ve Şebnem Bamsey gibi oyuncuların oynadığı Yapışık Kardeşler, izleyenlerin arattığı filmler başında geliyor. Komedi türündeki filmin yönetmenliğini İlker Ayrık yapmıştır. Peki, Yapışık Kardeşler filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yapışık Kardeşler nerede çekildi? İşte filmle ilgili tüm bilgiler...

YAPIŞIK KARDEŞLER KONUSU NEDİR?

Halim ile Selim komik iki kardeştir. Fakat sıradan kardeşlerden çok önemli bir farkları vardır. Kendilerinin doğuştan yapışık ikizler olmaları, bu yaşa kadar da ister istemez beraber yaşamak zorunda kalmalarına sebep olmuştur. Küçük bir köyde sürdürdükleri sıradışı hayatlarına mutlu mesut devam ederler. Fakat ne yazık ki evlilik yaşları çoktan gelmesine rağmen, kendilerine uygun 'hayırlı' bir kısmet bulamamışlardır. Hal böyle olunca da büyük şehrin, İstanbul'un yolunu tutarlar...

YAPIŞIK KARDEŞLER OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini, komedi oyunculuğu ve sunuculuğu ile tanıdığımız İlker Ayrık'ın üstlenirken, filmin başrolünü de Hakan Bulut ile paylaşıyor. İkiliye ayrıca İvana Sert, Suzan Kardeş, Suat Sungur, Erdal Tosun, Ayberk Atilla, Fırat Tanış ve Bülent Şakrak gibi yakından tanıdığımız isimler eşlik ediyor. Filmin yapımcılığını ise Pervasız Film firması üstleniyor.

YAPIŞIK KARDEŞLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapışık Kardeşler filmi Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde çekildi. Ayrıca filmi çekimlerinin bir bölümü de İstanbul'da gerçekleştirildi.

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