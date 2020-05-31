Yapışık Kardeşler filminin konusu nedir? Yapışık Kardeşler oyuncuları kimler? Yapışık Kardeşler filmi nerede çekildi?
2015 yılında beyazperdede yer alan ve başrollerinde İlker Ayrık, Hakan Bulut ve Şebnem Bamsey gibi oyuncuların oynadığı Yapışık Kardeşler, izleyenlerin arattığı filmler başında geliyor. Komedi türündeki filmin yönetmenliğini İlker Ayrık yapmıştır. Peki, Yapışık Kardeşler filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yapışık Kardeşler nerede çekildi? İşte filmle ilgili tüm bilgiler...
2015 yılında beyazperdede yer alan ve başrollerinde İlker Ayrık, Hakan Bulut ve Şebnem Bamsey gibi oyuncuların oynadığı Yapışık Kardeşler, izleyenlerin arattığı filmler başında geliyor. Komedi türündeki filmin yönetmenliğini İlker Ayrık yapmıştır. Peki, Yapışık Kardeşler filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yapışık Kardeşler nerede çekildi? İşte filmle ilgili tüm bilgiler...
YAPIŞIK KARDEŞLER KONUSU NEDİR?
Halim ile Selim komik iki kardeştir. Fakat sıradan kardeşlerden çok önemli bir farkları vardır. Kendilerinin doğuştan yapışık ikizler olmaları, bu yaşa kadar da ister istemez beraber yaşamak zorunda kalmalarına sebep olmuştur. Küçük bir köyde sürdürdükleri sıradışı hayatlarına mutlu mesut devam ederler. Fakat ne yazık ki evlilik yaşları çoktan gelmesine rağmen, kendilerine uygun 'hayırlı' bir kısmet bulamamışlardır. Hal böyle olunca da büyük şehrin, İstanbul'un yolunu tutarlar...
YAPIŞIK KARDEŞLER OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmenliğini, komedi oyunculuğu ve sunuculuğu ile tanıdığımız İlker Ayrık'ın üstlenirken, filmin başrolünü de Hakan Bulut ile paylaşıyor. İkiliye ayrıca İvana Sert, Suzan Kardeş, Suat Sungur, Erdal Tosun, Ayberk Atilla, Fırat Tanış ve Bülent Şakrak gibi yakından tanıdığımız isimler eşlik ediyor. Filmin yapımcılığını ise Pervasız Film firması üstleniyor.
YAPIŞIK KARDEŞLER NEREDE ÇEKİLDİ?
Yapışık Kardeşler filmi Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde çekildi. Ayrıca filmi çekimlerinin bir bölümü de İstanbul'da gerçekleştirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı