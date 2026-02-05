CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe yönetimi onay verdi! Jhon Duran... F.Bahçe yönetimi onay verdi! Jhon Duran... 10:18
İşte Kante'nin zorlu hayatı! İşte Kante'nin zorlu hayatı! 09:25
Marcos Leonardo kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Marcos Leonardo kimdir? Kaç yaşında ve nereli? 08:59
Yazarlar G.Saray maçını değerlendirdi Yazarlar G.Saray maçını değerlendirdi 08:27
G.Saray Nhaga'nın maliyetini açıkladı! G.Saray Nhaga'nın maliyetini açıkladı! 01:27
Buruk'tan flaş gönderme: Limiti delenler var! Buruk'tan flaş gönderme: Limiti delenler var! 01:27
Daha Eski
Buruk'tan flaş yanıt: Çok transfer yaptınız diye... Buruk'tan flaş yanıt: Çok transfer yaptınız diye... 01:27
G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! 01:27
Beşiktaş yeni transferini açıkladı! Beşiktaş yeni transferini açıkladı! 01:27
Okan Buruk'tan transfer sorusuna flaş yanıt! Okan Buruk'tan transfer sorusuna flaş yanıt! 01:26
F.Bahçe'nin yeni transferi Kante İstanbul'da F.Bahçe'nin yeni transferi Kante İstanbul'da 01:26
Mauro Icardi'den yeni sözleşme açıklaması! Mauro Icardi'den yeni sözleşme açıklaması! 01:26
Konyaspor'dan İlhan Palut açıklaması!
Konyaspor'da, Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı
Sayısal Loto sonuçları belli oldu | 4 Şubat 2026
Squat nasıl yapılır?