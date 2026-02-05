Çağdaş Atan ayrılığının ardından yen iteknik direktör arayışlarını sürdüren Tümosan Konyaspor, İlhan Palut ile görüşmelerin başladığını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Tümosan Konyaspor, teknik direktörlük görevi kapsamında değerlendirmelerde bulunmak ve görüş alışverişi yapmak üzere Sayın İlhan Palut'u Konya'ya davet etmiştir. Sayın Palut'un, bu gece ya da yarın sabah saatlerinde şehrimize gelmesi beklenmektedir. Yapılacak görüşmelerin ardından kamuoyu gerekli şekilde bilgilendirilecektir." ifadeleri yer aldı.