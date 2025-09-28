Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaşıyor.
Konya'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE TÜMOSAN KONYASPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:
Tümosan Konyaspor: Deniz, Yhoan, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Melih, Ndao, Bardhi, Muleka, Umut.
RAMS Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Harit, Crespo, Brnic, Shomurodov.
TÜMOSAN KONYASPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tümosan Konyaspor-RAMS Başakşehir maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.