Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 13. haftasında Trabzonspor deplasmanda RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştı.

Fırtına bu mücadeleden 4-3'lük skorla galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada Başakşehir'den Ebosele 10. dakikada Vişça'ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Boşnak yıldız bu müdahalenin ardından sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

Karşılaşmada gol perdesini 22. dakikada Başakşehir'den Selke açtı.

Bu gole Trabzonspor'dan Augusto 37. dakikada cevap verdi.

İlk yarıda 45. dakikada Shomurodov skoru 2-1'e getirdi ve Başakşehir ilk yarıyı 2-1'lik skorla önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında 76. dakikada Onuachu penaltıdan ağları sarsan isim oldu. Ardından 77. dakikada Muçi skoru 3-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım ağları havalandırdı.

Maçın 90+11. dakikasında Muçi bir kez daha sahneye çıktı ve takımına 4-3'lük skorla maçı kazandıran golü kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada RAMS Başakşehir 10 kişi kaldı. Trabzonspor'un sağ kanattan gelişen atağında Visca, Ebosele'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, önce Ebosele'ye sarı kartını gösterdi. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarında izleyen Meler, sarı kartı iptal ederek Ebosele'yi direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

16. dakikada Pina'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya altıpas gerisinde iyi yükselen Folcarelli'nin kafa vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

17. dakikada rakip yarı sahanın sol tarafından Onur Bulut'un kullandığı frikikte ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde top savunmaya da çarparak kaleci Onana'da kaldı.

19. dakikada oyun oynandığı sırada VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Halil Umut Meler, hava topu mücadelesinde topun Okay Yokuşlu'nun eline çarptığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada Selke, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

37. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Mustafa Eskihellaç'ın orta sahanın solundan savunma arkasına gönderdiği ara pasına hareketlenen Augusto, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

41. dakikada Zubkov'un savunma arkasına attığı uzun pasla ceza sahasına giren Augusto'nun penaltı noktasının sağından yerden yaptığı vuruşta, kaleci Muhammed Şengezer topu ayaklarıyla çıkardı.

45. dakikada RAMS Başakşehir yeniden öne geçti. Sağ kanattan Onur Bulut'un kale önüne gönderdiği ortaya iyi yükselen Shomurodov, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

RAMS Başakşehir, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

74. dakikada hakem Halil Umut Meler, potansiyel penaltı sebebiyle VAR uyarı sonrası kenara geldi. Başakşehir'de Kemen'in ceza sahası içinde elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.



76. dakikada penaltıyı kullanan Paul Onuachu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2



77. dakikada Zubkov'un sol taraftan ortasında savunmadan seken top Batagov'un önünde kaldı. Bu oyuncunun soldan içeri çevirdiği topu kale alanı gerisinden Muçi, gelişine vuruşla filelere gönderdi. 2-3



86. dakikada Muçi'nin sağdan ortasında ceza sahası içindeki Batagov'un kafa vuruşunda kaleci Muhammed, sağ üst köşeye gelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



90+1. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Duarte'nin kafayla içeri çevirdiği topu kale önünde Bertuğ tamamladı. 3-3



90+11. dakikada Batagov'un pasında Ernest Muçi, ceza yayı üzerinden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturdu. 3-4