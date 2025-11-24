CANLI SKOR ANA SAYFA
4
Aspor Keşfet
Son Dakika
Fatih Tekke: Visca operasyon geçirecek Fatih Tekke: Visca operasyon geçirecek 22:49
Muçi: Burada kalamayız, devam etmeliyiz! Muçi: Burada kalamayız, devam etmeliyiz! 22:37
Pina: Galibiyet geç de olsa geldi! Pina: Galibiyet geç de olsa geldi! 22:31
Augusto: Çılgın bir maçtı! Augusto: Çılgın bir maçtı! 22:29
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Trabzonspor'da sakatlık şoku! 20:41
VAR'dan karar çıktı: 2. Penaltı! VAR'dan karar çıktı: 2. Penaltı! 20:32
Daha Eski
RAMS Başakşehir 10 kişi kaldı! RAMS Başakşehir 10 kişi kaldı! 20:29
Hubert: F.Bahçe'den daha ateşli olacaklar! Hubert: F.Bahçe'den daha ateşli olacaklar! 19:54
Fatih Tekke: En zor maçlarımızdan biri! Fatih Tekke: En zor maçlarımızdan biri! 19:28
G.Saray, USG maçına hazır G.Saray, USG maçına hazır 18:13
Trabzonspor 90+11'de güldü! Trabzonspor 90+11'de güldü! 18:01
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 17:50
Fatih Tekke: Visca operasyon geçirecek
Muçi: Burada kalamayız, devam etmeliyiz!
Uzak Şehir son bölüm 39. Bölüm izle
Sayısal Loto 24 Kasım sonuçları açıklandı!