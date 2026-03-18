Canlı yayın: RC Strasbourg-Rijeka maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında RC Strasbourg, Stade de la Meinau'da Rijeka'yı konuk ediyor. İlk maçta Hırvatistan'da 2-1 galip gelen Fransız ekibi, teknik direktör Gary O'Neil yönetiminde bu avantajı koruyarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Joaquín Panichelli ve Godo'nun attığı gollerle kazanılan ilk maç üstünlüğü, Strasbourg'a önemli bir avantaj sağlıyor. Öte yandan Víctor Sanchez'in çalıştırdığı Rijeka ise Ante Majstorovic'in son dakika golüyle yakaladığı moralle rövanşta sürpriz peşinde. Hırvat ekibi, deplasmanda en az bir gol farkla kazanarak adını çeyrek finalde yazdırmak için mücadele edecek. Avrupa kupalarında iki takım için de kritik öneme sahip bu mücadelenin yayın saati ve kanalı merak ediliyor. İşte RC Strasbourg-Rijeka maçının tüm detayları...