Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselecek ekiplerin belli olacağı gecede gözler Strasbourg'a çevrildi. Ev sahibi ekipte bu sezon tüm kulvarlarda 18 gole ulaşan Joaquín Panichelli, hücum hattındaki en büyük koz olmaya devam ederken; Ocak ayında göreve gelen Gary O'Neil'ın taktiksel disiplini Strasbourg'u turun favorisi kılıyor. İlk maçta kalesinde devleşen genç file bekçisi Mike Penders'in performansı, Fransız ekibinin savunma güvenliği için yine kilit rol oynayacak. Konuk ekip Rijeka cephesinde ise Toni Fruk'un yaratıcılığı ve Tiago Dantas'ın orta sahadaki yönlendirici oyunu, Strasbourg savunmasını zorlayacak ana unsurlar olarak öne çıkıyor. Hırvat temsilcisinin turu geçmek için mutlak galibiyete ihtiyacı olduğu bu 90 dakikada, erken gelecek bir gol tüm dengeleri değiştirebilir. İşte RC Strasbourg-Rijeka maçının detayları...
RC Strasbourg-Rijeka MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşı kapsamındaki RC Strasbourg-Rijeka maçı, 19 Mart Perşembe günü oynanacak. Mücadele Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.
RC Strasbourg-Rijeka MAÇI HANGİ KANALDA?
Ukraynalı hakem Mykola Balakin'in yöneteceği Stade De La Meinau'daki kritik mücadelenin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.
RC Strasbourg-Rijeka MAÇI MUHTEMEL 11'LER
RC Strasbourg: Penders; Doukoure, Hogsberg, Chilwell; Omobamidele, V. Barco, El Mourabet, Ouattara; Nanasi, Enciso; Panichelli
Rijeka: Zlomislic; Orec, Husic, Radeljic, Devetak; Petrovic, A. Barco, Dantas, Gojak; Adu-Adjei, Fruk