UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Romanya ekibi Universitatea Craiova, Complex Sportiv Craiova'da Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk ediyor. Grupta 7 puanla 15. sırada yer alan ve güçlü rakibine meydan okumaya hazırlanan ev sahibi ekip, kritik bir galibiyetle üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Öte yandan, 11. sırada bulunan ve sadece Rijeka deplasmanında mağlubiyet yaşayan Sparta Prag ise ilk 8 sıraya yerleşme şansını yeniden canlandırmanın peşinde. İki köklü kulübün kozlarını paylaşacağı Universitatea Craiova-Sparta Prag maçının detaylarını sizler için derledik.

Universitatea Craiova ile Sparta Prag, Konferans Ligi'nin 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Kritik maçta, puan tablosunda 15. sırada yükselmek isteyen ve ilk 8 için mücadele eden ev sahibi ekip, taraftarı önünde alacağı galibiyetle üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Sparta Prag ise kendi liginde sergilediğ başarılı performansla 2. sıraya otururken Konferans Ligi'nde ise ilk 4 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberliğe imza attı. 11. sıradaki konuk takım, puanını 10'a çıkararak ilk 8'e adını yazdırmak istiyor. Peki Universitatea Craiova-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Universitatea Craiova-Sparta Prag MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Universitatea Craiova-Sparta Prag maçı, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Complex Sportiv Craiova'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

Universitatea Craiova-Sparta Prag MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçika Futbol Federasyonu'ndan hakem Jasper Vergoote'nin düdük çalacağı Universitatea Craiova-Sparta Prag maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.