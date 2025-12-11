Rakow Czestochowa-Zrinjski Mostar maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dorukta! Polonya'nın Rakow Czestochowa takımı, Zrinjski Mostar'ı konuk ediyor. İlk 4 haftada 8 puan toplayarak 6. sıraya yerleşen Rakow, bu maçı kazanarak üst tura çıkmayı hedefliyor. Zrinjski ise 6 puanla son sıradan kurtulmak için sahada olacak. Her iki takımın da kazanmak için mücadele edeceği bu karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Rakow Czestochowa-Zrinjski Mostar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?